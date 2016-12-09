2016.12 // События / Сверкает огнями ёлка!
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Засверкала яркими огнями главная новогодняя ёлка. Оценить её красоту и окунуться в волшебную атмосферу праздника пришли сотни угличан и гостей города. Бабки-ёжки, Пёс, Лиса, Петух и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой поздравили угличан с наступающим Новым Годом и дали старт рождественским гуляниям.
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