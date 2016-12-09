2016.12 // События / С Новым годом, с новыми задачами!

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / С Новым годом, с новыми задачами!
 2016.12 // События / С Новым годом, с новыми задачами!
 2016.12 // События / С Новым годом, с новыми задачами!

С Новым годом, с новыми задачами! В Отрадновском поселении поздравили с наступающими праздниками сельских старост и старших по домам. Представителей местного самоуправления собрали в Алтыновском клубе, чтобы поблагодарить за работу, подвести итоги, поделиться новыми идеями и озвучить планы на год грядущий. Общественники в Отрадновском поселении – главные помощники Администрации.

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