2016.12 // События / С Новым годом, с новыми задачами!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
С Новым годом, с новыми задачами! В Отрадновском поселении поздравили с наступающими праздниками сельских старост и старших по домам. Представителей местного самоуправления собрали в Алтыновском клубе, чтобы поблагодарить за работу, подвести итоги, поделиться новыми идеями и озвучить планы на год грядущий. Общественники в Отрадновском поселении – главные помощники Администрации.
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