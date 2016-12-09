2016.12 // События / Дед Мороз существует!
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Новый год – самый долгожданный праздник. Хочется верить в чудеса и сказку. Особенно в этой сказке нуждаются дети. Очень важно никого не забыть, найти для каждого подарок и доброе слово. Накануне Нового года активисты ТОС «Угличмаш» традиционно поздравляют многодетные семьи с наступающими праздниками.
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