2016.12 // События / Дед Мороз существует!

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Дед Мороз существует!
 2016.12 // События / Дед Мороз существует!
 2016.12 // События / Дед Мороз существует!

Новый год – самый долгожданный праздник. Хочется верить в чудеса и сказку. Особенно в этой сказке нуждаются дети. Очень важно никого не забыть, найти для каждого подарок и доброе слово. Накануне Нового года активисты ТОС «Угличмаш» традиционно поздравляют многодетные семьи с наступающими праздниками.

(3 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.