2016.12 // События / "Ровесник" дарит радость

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Театр книги «Ровесник» – первый самодеятельный театр в Ярославской области. Его особенность состоит в том, что артисты этого коллектива – люди с ограниченными особенностями здоровья. А началось всё с того, что члены из группы реабилитации «Ровесник» в далёком уже 2008 году встретились все вместе на одном из вечеров в библиотеке имени Сурикова. Познакомились и решили отметить приближавшийся юбилей Николая Васильевича Гоголя. Так родился первый спектакль «Ночь перед Рождеством».



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