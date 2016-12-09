2016.12 // События / Памяти Зины Золотовой

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Памяти Зины Золотовой
 2016.12 // События / Памяти Зины Золотовой
 2016.12 // События / Памяти Зины Золотовой

Угличане почтили память активной участницы колхозного движения – первой в Угличском районе девушки-трактористки Зинаиды Алексеевны Золотовой. В её честь на здании аграрно-политехнического колледжа была установлена мемориальная доска. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации, члены ТОС «Северный» и студенты колледжа.

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