2016.12 // События / Памяти Зины Золотовой
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Угличане почтили память активной участницы колхозного движения – первой в Угличском районе девушки-трактористки Зинаиды Алексеевны Золотовой. В её честь на здании аграрно-политехнического колледжа была установлена мемориальная доска. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации, члены ТОС «Северный» и студенты колледжа.
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