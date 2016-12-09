2016.12 // События / Проблема платежей
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
С недавнего времени возникла проблема оплаты услуг ЖКХ в почтовых отделениях нашего города. Люди, которые привыкли оплачивать квитанции на почте, не могут этого сделать.
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