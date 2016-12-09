2016.12 // События / Зима! Каток! Веселье!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Открытие центрального катка – один из главных праздников зимы и радостное событие для всех, кто соскучился по снежной сказке и конькам. В минувшую субботу на стадионе «Чайка» было многолюдно, весело и необычайно красиво.
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