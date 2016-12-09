2016.12 // События / День Героев Отечества

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / День Героев Отечества
 2016.12 // События / День Героев Отечества
 2016.12 // События / День Героев Отечества

В Угличе отметили День Героев Отечества. У памятника-часовни на Успенской площади состоялась церемония возложения цветов. Представители Администрации, ветеранских организаций, правоохранительных органов, общественности и учащиеся школ склонили головы перед светлой памятью павших на полях сражений и почтили их минутой молчания.

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