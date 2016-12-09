2016.12 // События / Торжественно клянусь...
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Одно из самых волнительных событий – торжественная клятва кадетов. Долг, отвага, честь – глубокий смысл этих слов ребята поймут и осознают чуть позже – убеждены наставники. 8 декабря 37 воспитанников средней школы № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка присягнули на верность кадетскому кодексу и официально стали кадетами.
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