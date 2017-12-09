2017.11 // Письма из прошлого / Библиотека им. И.З. Сурикова

автор - Марина Стрижова, оператор - Иван Бизин, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.11 // Письма из прошлого / Библиотека им. И.З. Сурикова
 2017.11 // Письма из прошлого / Библиотека им. И.З. Сурикова
 2017.11 // Письма из прошлого / Библиотека им. И.З. Сурикова

«Вот за оврагом у моста библиотека, слава Богу, народ находит к ней дорогу и не совсем она пуста…». Трудно представить себе, какой была бы наша жизнь, если бы тысячи лет назад люди не изобрели письмо, не придумали на чём записать свои мысли. Сейчас уже невозможно установить, кем и когда была создана первая книга. Не свиток папируса, не глиняные таблички, а именно книга. На Руси история возникновения книг началась в Новгороде в середине XI века. В нашем крае традиция книжности насчитывает несколько веков.

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