2017.03 // Письма из прошлого / Городское самоуправление
автор - Марина Стрижова, оператор - Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.
История городского самоуправления корнями уходит в далёкий XVI век. Уже в Соборном уложении царя Алексея Михайловича существовала система управления. В городах назначались воеводы, они управляли вверенной им территорией, ведали городовым и дорожным делом, следили за порядком.
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