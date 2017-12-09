2017.01 // Письма из прошлого / Купец Михаил Жаренов
автор - Марина Стрижова, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
В 2017 году исполняется 185 лет со дня рождения Михаила Александровича Жаренова, известного угличского купца и общественного деятеля. Род Жареновых известен с середины XVIII века и сейчас насчитывает девять поколений.
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