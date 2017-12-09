2017.06 // Отдыхай! / В путешествие - на велосипеде

авторы: Олеся Хазинова, Дмитрий Артамонов, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Такое короткое наше лето… Ждёшь-ждёшь, строишь планы, не успеешь опомниться – уже осень… Надо торопиться не упустить момент отдохнуть по полной программе. Для многих вопрос риторический – как приятно и с пользой провести время. У Юлии Ивановны Михайлюк из Твери такой проблемы нет – только путешествия и только на велосипеде. Небольшое дополнение в тему – она бывший учитель физкультуры, на пенсии, ей 76 лет.



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