2017.08 // Наша усадьба / Любисток
оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Автор и ведущая программы, специалист-консультант Угличского информационно-консультаци-онного Центра Надежда Тулумбасова рассказывает о многолетнем травянистом растении Любисток.
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