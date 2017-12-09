2017.07 // Наша усадьба / У природы нет плохой погоды...
оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Автор и ведущая программы, специалист-консультант Угличского информационно-консультаци-онного Центра Надежда Тулумбасова рассказывает о садово-огородных работах в июле.
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