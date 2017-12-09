2017.02 // Тёплый дом
автор - Марина Стрижова, оператор - Иван Туркин, монтаж - Сергей Кучеренко.
Наверное, мало кто из нас задумывается над тем, что совсем рядом с нами живут дети, лишённые родительской заботы. Они особенно нуждаются во внимании взрослых и в их помощи. Каждый из нас может подарить ребёнку домашнее тепло и заботу. Те, кто не останется равнодушным к беде этих детей, могут создать приёмную семью или брать детей на выходные и каникулы. Для воспитанников детских домов дни, проведённые в семье, дают бесценный опыт. Ребята знакомятся с семейными традициями, учатся выстраивать отношения, организовывать домашний быт.
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