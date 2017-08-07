Для участия в жеребьёвке по распределению платного эфирного времени необходимо подать письменные заявки.

Кандидатам на должность Губернатора Ярославской области срок подачи заявок по будням с 10.00 до 17.00 до 09.08.2017 г.

Адрес подачи заявок: г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, 4-й этаж, либо по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , либо по факсу: (48532) 5-33-04.

Жеребьёвка состоится 10 августа 2017 года в 11.00 по адресу: г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, 4-й этаж