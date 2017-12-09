2017.11 // ЧАЙ/КОФЕ... / Николай Сорокин
автор и ведущий Кирилл Воронин, операторы Михаил Лабазов, Иван Бизин, монтаж - Михаил Лабазов.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина генеральный директор ООО «Угличский завод полимеров» Николай Сорокин.
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