2017.10 // ЧАЙ/КОФЕ... / Людмила Очкина
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, оператор Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина директор Детской художественной школы Людмила Очкина.
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