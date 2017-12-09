2017.08 // ЧАЙ/КОФЕ... / Михаил Бакулин
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина заместитель руководителя Межшкольного методического центра Михаил Бакулин.
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