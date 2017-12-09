2017.07 // ЧАЙ/КОФЕ... / Полина Торопова
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина руководитель ансамбля бального танца «Грация» Полина Торопова.
(0 Голосов)
Углич сегодня | uglich-today.ru
Новые публикации
- 2017.07 // ЧАЙ/КОФЕ… / Полина Торопова
- 2017.07 // Наша усадьба / У природы нет плохой погоды…
- 2017.07 // События / До свидания, "Юность"!
- 2017.07.06 // Зона особого внимания
- 2017.07 // События / Лето. Отдых. "Надежда"
- 2017.07 // События / Заседание Думы Угличского муниципального района от 30 июня 2017 года
- 2017.07 // Специальный репортаж / Сделано за "колючкой"
- 2017.07 // События / С Юбилеем, главный режиссёр!