2017.03 // ЧАЙ/КОФЕ... / Александр Арсеньев

автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.

2017.03 // ЧАЙ/КОФЕ… / Александр Арсеньев
 2017.03 // ЧАЙ/КОФЕ… / Александр Арсеньев
 2017.03 // ЧАЙ/КОФЕ… / Александр Арсеньев

В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина преподаватель Детской музыкальной школы Александр Арсеньев и его воспитанники.

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Ресторанный комплекс "Русская Усадьба"


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