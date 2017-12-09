2017.03 // ЧАЙ/КОФЕ... / Александр Арсеньев
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина преподаватель Детской музыкальной школы Александр Арсеньев и его воспитанники.
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