2017.02 // ЧАЙ/КОФЕ... / Алёна Петухова
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Михаил Лабазов, Дмитрий Артамонов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина учитель английского языка Заозерской СОШ Алёна Петухова.
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