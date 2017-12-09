2017.01 // ЧАЙ/КОФЕ... / Виктор Алексеев
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина учитель физической культуры и ОБЖ СОШ №8 Виктор Алексеев.
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.01 // ЧАЙ/КОФЕ… / Виктор Алексеев
- 2017.01 // События / Закрылась выставка рождественских вертепов
- 2017.01 // События / Туризм: точки роста
- 2017.01.19 // Зона особого внимания
- 2017.01 // Письма из прошлого / Купец Михаил Жаренов
- 2017.01 // События / По прогнозам медиков…
- 2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!
- 2017.01 // События / Крещение Господне