2016.12 // ЧАЙ/КОФЕ... / Юлия Кадовбина
автор и ведущий Кирилл Воронин, редактор Олеся Хазинова, операторы Иван Туркин, Михаил Лабазов, монтаж - Сергей Кучеренко.
В гостях у автора и ведущего программы Кирилла Воронина педагог дополнительного образования Дома детского творчества Юлия Кадовбина.
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