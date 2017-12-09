2017.06 // Будьте здоровы! / Кабинет неотложной медицинской помощи
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Кабинет неотложной медицинской помощи открыт в рамках Программы модернизации здравоохранения Ярославской области. Его основная функция – обслуживание пациентов, не нуждающихся в экстренном лечении. Здесь же можно получить медицинскую консультацию.
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